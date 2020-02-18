«المصريين الأحرار» بأسيوط يشارك بمؤتمر لجنة المرأة بالمجمع المقدس

شارك حزب المصريين الأحرار، أمانة أسيوط، فعاليات المؤتمر الأول للجنة المرأة بالمجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية، بدیر السیدة العذراء، درنکة أسيوط، لمناقشة مناهضة العنف ضد المرأة، وإدارة الضغوط ودعم الأطفال الذين تعرضوا لاختبارات سيئة ومفاهيم السلطة والخضوع والمسئولية والحقوق القانونية للمرأة.شهد انطلاق المؤتمر الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا ثاؤفيلوس أسقف منفلوط، ومن الحزب على شوقي عضو الهيئة العليا، وأمين المحليات بأسيوط وإيهاب حلمى أمين العمل الجماهيري، واعتماد عمر أمينة المرأة بأمانة الحزب بأسيوط.