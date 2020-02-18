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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«كيتي سبنسر».. وريثة «ديانا» تعتنق اليهودية للزواج بمليونير

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:45 ص
كيتى سبنسر
كيتى سبنسر
سمر عبدالله
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أكدت وسائل إعلام غربية أن "كيتى سبنسر"، ابنة شقيق الأميرة ديانا، اعتنقت اليهودية لتتزوج من خطيبها المليونير "مايكل لويس"، البالغ من العمر 61 عاما، بعد ارتباطها عاطفيًا به.

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن كيتي، التي اعتنقت اليهودية من أجل المال..

- ولدت في 28 ديسمبر عام 1990 بجنوب إفريقيا، عمرها 29 عامًا.

- ابنة الشقيق الأكبر للأميرة ديانا Charles Spencer، والدتها عارضة أزياء بريطانية سابقة Victoria Aitken.

- درست علم النفس، السياسة والأدب، لتغيّر فيما بعد اختصاصها لتدرس تاريخ الفن في Florence، حيث تعلّمت اللغة الإيطالية.

- في 2012، حصلت على درجة الماجستير في إدارة العلامات التجارية الفاخرة بجامعة Regent في لندن.

- شاركت 3 مرّات في عروض أزياء Dolce & Gabbana خلال أسبوع الموضة في Milan.

- سفيرة دار Dolce & Gabbana، وصوّرت مؤخرًا الحملة الإعلانية لنظارات ربيع وصيف 2018 في Milan.

- هي الوجه الإعلاني لدار المجوهرات Bulgari.

- ساعدت كيتي سبنسر في جمع الأموال لعدد من المؤسسات الخيرية التي تعمل مع بولغري، بما في ذلك مؤسسة Elton John Aids وSave the Children.

- خلال حفل زفاف ميجان ماركل والأمير هاري، قارن البعض بينها وبين عمتها الأميرة الراحلة ديانا، واعتبروها وريثتها في الجمال.

- تتميّز Kitty Spencer بستايل ابنة شقيق الأميرة Diana، فقد رُصدت إطلالات شبيهة بينهما.

- تعمل Lady Kitty Spencer كمتطوّعة في مؤسّسة Centerpoint الخيرية للمحتاجين.

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