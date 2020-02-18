مصرع وإصابة 18 في انفجار شاحنة مفخخة بكولومبيا

أعلنت السلطات الكولومبية، اليوم الثلاثاء، مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين إثر انفجار شاحنة صغيرة مفخخة غرب البلاد.وقال المسئول العسكري الكولومبي الجنرال خورخي هويوس، في تصريحات صحفية: "إن الشاحنة الصغيرة انفجرت في بلدية روزاس بمنطقة كوكا، ما ألحق أضرارا بسيارتين أخريين"، موضحا أن جميع من كانوا في الشاحنة لقوا مصرعهم، بالإضافة إلى إصابة من كانوا في السيارتين.من جانبه، أدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كولومبيا الانفجار.وكانت السلطات في كولومبيا قد أعلنت، في يناير الماضي، مصرع 8 أشخاص في انفجار استهدف كلية الشرطة بالعاصمة بوجوتا.