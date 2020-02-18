بكر: افتتاح السيسي مصانع الإنتاج الحربي فخر لمصر كلها (فيديو)

قال محمد عيد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي مصانع الإنتاج الحربي الجديدة ومنتجات حربية ومدنية جديدة، تعتبر فخر لمصر كلها، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي شهد افتتاح المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي ومن ضمنها مصنع إنتاج الرشاش المتعددة والأسلحة الصغيرة والمتوسطة.وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "ten"، أنه تم افتتاح مصنع للألواح الشمسية في مصنع 144 عبر الفيديو كونفرانس، وآخر لإنتاج البطاريات في مصنع 270 ومصنع للجلفنة على الساخن في مصنع 777.وأوضح أن الرئيس السيسي استمع خلال افتتاحه 4 مصانع تابعة للوزارة للشرح من مهندسات مصريات يعملون في المصانع، وهو شيء مشرف جدًا، متابعًا أن المصانع بها ماكينات متطورة جدًا، وليست موجودة في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث إن نسبة تدخل العامل البشري بها بسيطة جدًا، فدقة المنتج تكون مرتفعة.وأشار المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إلى أن أن فائض الطاقة الإنتاجية يتم تحويله للاستخدامات المدنية، منوهًا بأنهم لا يستعينون بالخبرات الأجنبية إلا في أضيق الحدود، لافتًا إلى أن نسبة المرأة في مصنع 300 الحربي للذخيرة تصل إلى 10%.