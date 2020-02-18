«حماية المستهلك» تحرر 41 محضرا تموينيا في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وعدم التلاعب بأسعار السلع ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين ولضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين وذلك بالتنسيق بين التموين والوحدات المحلية والأجهزة والجهات المعنية.جاء ذلك خلال استعراضه تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أو منتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لتحقيق الانضباط في الأسواق وأسعار السلع الأساسية.وقامت اللجنة، بحملة تفتيشية بمركز بني سويف الجديدة شرق النيل، تمكنت خلالها من تحرير 41 محضرا، والتي شملت: 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و2 محضر لعدم وجود ترخيص، و4 محاضر لعدم وجود سجل تجاري، و3 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، و5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين للتوقف عن الإنتاج، و7 محاضر لعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود ميزان حساس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.