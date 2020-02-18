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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

شريف عارف رئيسًا لـ«إعلام الوفد».. إليك تشكيل اللجنة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:48 ص
شريف عارف
شريف عارف
إسلام نصير
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أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي شريف عارف، رئيسًا للجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، كما تضمن القرار تعيين المهندس أسامة عبد الله محمود نصر الشيخ، رئيسًا شرفيًا.

وأكد رئيس الحزب أن المرحلة الحالية تقتضي الدفع بالخبرات التي يملكها الحزب من أعضائه في جميع المجالات وفق استراتيجية تستهدف الالتحام مع الجماهير والتركيز على القضايا التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، وفق برنامج المبادرات التي أقرها الحزب خلال الشهور الماضية ويجرى تنفيذها في عدة محافظات ولاقت مراحلها قبولًا كبيرًا.

من جانبه أعرب عارف، عن شكره وتقديره للثقة الغالية من رئيس الوفد في اختياره لهذه المهمة، في وقت يعمل فيه الحزب على لم الشمل بين أعضائه، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال إن اللجنة تضم العديد من الخبرات الإعلامية المتميزة التي تشغل مواقع مهمة في مختلف الجهات، وهو ما يجعلها في مقدمة الدوائر الإعلامية السياسية في مصر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تضافرًا في جهود كل الأعضاء بإشراف ومتابعة من السيد المستشار رئيس الوفد شخصيًا، لانجاز المهام المطلوبة وفق معايير متميزة وخطاب إعلامي يراعي متطلبات المرحلة.

الكاتب شريف عارف يشغل منصب سكرتير تحرير صحيفة "المصري اليوم"، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية.

كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" اللذين أنتجهما الحزب بهذه المناسبة.

وفيما يلي تشكيل اللجنة:-

شريف رشاد عارف حمدون، رئيسًا
شرين ربيع محمد مصطفى، نائب للرئيس
خليل محمد عبد العليم خليل نائبًا للرئيس
ياسر شورى على جاد، مقررا
خديجة على حسين حموده، مساعد رئيس اللجنة
وجدي عبد الهادي عز الدين محمد زين الدين، عضوًا
رانيا متولى هاشم عبد الرحمن، عضوًا
حياه حسن أحمد عبدون، عضوًا
محمود فتحي محمود التوني،عضوًا
محمد صلاح مصطفى أحمد العربي، عضوًا
محمد شريف محمد عفيفي، عضوًا
منى على عبد النبي علي، عضوًا
إيمان سيد محمد أبو طالب، عضوًا
سامي أبو العز محمد إبراهيم السيد، عضوًا
حمادة محمد بكر أحمد فرج، عضوا
أسماء شوقي محمد يونس علي، عضوًا
ولاء محمد نعمة الله، عضوًا
داليا ضياء الدين بدر عبد الرحيم أبوشقة، عضوًا
دينا ضياءالدين عرفان أحمد، عضوًا
مى محمود أحمد الراعي، عضوًا
شيماء عبد الرحمن عارف عبد الرحمن عارف، عضوًا
لمياء محي الدين كمال حسين حسن، عضوا
رفيده محمد عبد العزيز محمد، عضوًا
محمد حسني أحمد إبراهيم عليوه، عضوًا
شهاب أمين محمد السيد سالم، عضوًا
مصطفى محمد محمود قناوي، عضوًا
مصطفى محمد كامل خليل الفقي، عضوًا
علياء إبراهيم على أحمد، عضوًا
شرين فتحي محمد عجمي، عضوَا
مايار عبد الجواد محمود نصار، عضوًا

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