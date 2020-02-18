شريف عارف رئيسًا لـ«إعلام الوفد».. إليك تشكيل اللجنة

أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بتعيين الكاتب الصحفي شريف عارف، رئيسًا للجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، كما تضمن القرار تعيين المهندس أسامة عبد الله محمود نصر الشيخ، رئيسًا شرفيًا.وأكد رئيس الحزب أن المرحلة الحالية تقتضي الدفع بالخبرات التي يملكها الحزب من أعضائه في جميع المجالات وفق استراتيجية تستهدف الالتحام مع الجماهير والتركيز على القضايا التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، وفق برنامج المبادرات التي أقرها الحزب خلال الشهور الماضية ويجرى تنفيذها في عدة محافظات ولاقت مراحلها قبولًا كبيرًا.من جانبه أعرب عارف، عن شكره وتقديره للثقة الغالية من رئيس الوفد في اختياره لهذه المهمة، في وقت يعمل فيه الحزب على لم الشمل بين أعضائه، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.وقال إن اللجنة تضم العديد من الخبرات الإعلامية المتميزة التي تشغل مواقع مهمة في مختلف الجهات، وهو ما يجعلها في مقدمة الدوائر الإعلامية السياسية في مصر، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تضافرًا في جهود كل الأعضاء بإشراف ومتابعة من السيد المستشار رئيس الوفد شخصيًا، لانجاز المهام المطلوبة وفق معايير متميزة وخطاب إعلامي يراعي متطلبات المرحلة.الكاتب شريف عارف يشغل منصب سكرتير تحرير صحيفة "المصري اليوم"، وصدرت له عشرة مؤلفات سياسية ووثائقية، وحصد عدد كبير من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية.كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" اللذين أنتجهما الحزب بهذه المناسبة.شريف رشاد عارف حمدون، رئيسًاشرين ربيع محمد مصطفى، نائب للرئيسخليل محمد عبد العليم خليل نائبًا للرئيسياسر شورى على جاد، مقرراخديجة على حسين حموده، مساعد رئيس اللجنةوجدي عبد الهادي عز الدين محمد زين الدين، عضوًارانيا متولى هاشم عبد الرحمن، عضوًاحياه حسن أحمد عبدون، عضوًامحمود فتحي محمود التوني،عضوًامحمد صلاح مصطفى أحمد العربي، عضوًامحمد شريف محمد عفيفي، عضوًامنى على عبد النبي علي، عضوًاإيمان سيد محمد أبو طالب، عضوًاسامي أبو العز محمد إبراهيم السيد، عضوًاحمادة محمد بكر أحمد فرج، عضواأسماء شوقي محمد يونس علي، عضوًاولاء محمد نعمة الله، عضوًاداليا ضياء الدين بدر عبد الرحيم أبوشقة، عضوًادينا ضياءالدين عرفان أحمد، عضوًامى محمود أحمد الراعي، عضوًاشيماء عبد الرحمن عارف عبد الرحمن عارف، عضوًالمياء محي الدين كمال حسين حسن، عضوارفيده محمد عبد العزيز محمد، عضوًامحمد حسني أحمد إبراهيم عليوه، عضوًاشهاب أمين محمد السيد سالم، عضوًامصطفى محمد محمود قناوي، عضوًامصطفى محمد كامل خليل الفقي، عضوًاعلياء إبراهيم على أحمد، عضوًاشرين فتحي محمد عجمي، عضوَامايار عبد الجواد محمود نصار، عضوًا