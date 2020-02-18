ضبط 51 مكبر صوت مع باعة جائلين فى بورسعيد

شن حي الزهور بمحافظة بورسعيد، حملة موسعة، صباح اليوم الثلاثاء، لمطاردة عربات الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت التي تسبب إزعاج للمواطنين.أشار السعيد رخا، رئيس الحي، في تصريحات صحفية، إلى أن الحملة أسفرت عن مصادرة 51 مكبر صوت، و26 ماكينة صوت، و3 بطاريات من الباعة الجائلين، مؤكدا أن مكبرات الصوت تتسبب في حالة من الازعاج والفوضى للمواطنين خاصة المرضى وكبار السن وطلبة المدارس، وأن هناك حملات مستمرة لمطاردة تلك السيارات والعربات حتى يتم منع هذه الظاهرة بكافة مناطق الحي.وأكد رئيس الحي أن الحي تلقى شكاوى عديدة من المواطنين، لتضررهم ومعاناتهم اليومية من أصوات وإزعاج الباعة الجائلين، خصوصا في الساعات الأولى من الصباح، وفي فترات متأخرة من الليل.