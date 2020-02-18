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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 6 «دواعش» في أفغانستان

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:31 ص
داعش
داعش
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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل 6 مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" فرع "ولاية خراسان"، في غارات جوية ودورية أمنية شنتها القوات الخاصة الأفغانية في إقليم كونار شرق البلاد.

وأوضحت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - أن الغارات أدت إلى مقتل 4 مسلحين من "داعش ولاية خراسان" في منطقة سوكي بإقليم كونار، كما قتلت القوات الخاصة أحد مسلحي "داعش خراسان" ودمرت مخبأ أسلحة خلال غارة في منطقة تارانج بالإقليم ذاته، وقتلت غارة جوية أخرى في منطقة تارانج مسلحا آخر تابعا للتنظيم الإرهابي.

من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة - من بينها تنظيم "داعش" - على هذه العمليات حتى الآن.

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