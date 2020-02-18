خبيرعالمى فى أمراض المخ والأعصاب بمستشفى المعادى العسكرى

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور عاطف حسين، أستاذ أمراض المخ والأعصاب والمتخصص في علاج أمراض اضطرابات النوم، بجامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 7 وحتى 14 مارس المقبل.وتستقبل اللجان التحضيرية حاليا الحالات التى ترغب في العرض على الخبير يوميا عدا يومى الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.