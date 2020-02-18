تخوفات فرنسية من تحول كورونا إلى كارثة

قال وزير الصحة الفرنسي الجديد، أوليفيه فيران، اليوم الثلاثاء، إن هناك "خطرا كبيرا" لأن يتحول انتشار فيروس كورونا الجديد إلى كارثة.وقال فيران لإذاعة فرانس إنفو ردا على سؤال عن إمكانية تحول فيروس كورونا إلى كارثة "هذا افتراض عملي وخطر كبير".وأضاف أن فرنسا مستعدة للتعامل مع كل الاحتمالات ونظامها الصحي قوي ومجهز بما يكفي.