«التعليم» تحذر الطلاب من لعبة «كسر الجمجمة»

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تتابع السلوك الذي يصدر من الطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية، نتيجة انسياقهم وراء الألعاب التكنولوجية العنيفة، وتطبيق ما يشاهدونه في هذه الألعاب على زملائهم في المدارس.وأضاف حجازي خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض الألعاب مثل "كسر الجمجمة" قد تؤدي إلى تعرض الطالب للنزيف أو الوفاة، متابعًا: "لهذا شددنا الرقابة على سلوكيات الطلاب في هاتين المرحلتين، والتوعية بخطورة هذه الألعاب الخطيرة".وناشد أولياء الأمور والمدارس توفير أنشطة مدرسية لمساعدة الطلاب.وتابع: "نناشد الأسر متابعة سلوكيات أبنائهم في المنزل، وذلك حتى لا يتعرض الطلاب لأي أضرار، وهذا أيضا ستتم مناقشته في مجلس الآباء والأمناء بجميع المدارس".