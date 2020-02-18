النفط يتراجع.. أسعار اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، مقتدية بخسائر أسواق المال بفعل استمرار بواعث القلق حيال الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا في الصين وتداعياته بالنسبة للطلب على الخام.وكان خام برنت عند 56.88 دولار للبرميل، منخفضا 79 سنتا بما يعادل 1.4%، في حين نزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 57 سنتا أو 1.1% ليسجل 51.48 دولار للبرميل.وقال إدوارد مويا محلل السوق في أواندا: "أسعار النفط ما زالت مُرهَقة إذ ربما كان متعاملو الطاقة مغرقين في تفاؤلهم حيال أثر فيروس كورونا على الطلب، إلى جانب تلاشي التفاؤل بأن تتفق أوبك على تعميق تخفيضات الإنتاج في مارس.