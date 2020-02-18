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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

بعد 10 سنوات.. صدور طبعة ثانية من «أطلس الأطفال المصور»

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:21 ص
أطلس الأطفال المصور
أطلس الأطفال المصور
آلاء حسن
طباعة
أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، عن صدور الطبعة الثانية من مجلد الأطفال «أطلس الأطفال المصور» للكاتب روث بروكلهرست، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات على الطبعة الأولى.

في هذا الكتاب الشيق يعرف الطفل إجابة مبسطة للأسئلة التالية: ما هي الخرائط، أين يقع أعلى جبال العالم ارتفاعا، أين تبدأ الأنهار وأين تنتهي، ما هو أسرع حيوان، ما هو أطول نهر، أين تنمو الغابات المطيرة؟ هذا الأطلس يجيب على كل هذه الأسئلة وكثير غيرها، ومن خلال الخرائط الرائعة المزدحمة جدا بالتفاصيل المثيرة والصور البديعة يمكن التعرف على القارات ومواقع الدول عليها وعلى التضاريس المختلفة، كما يمكن التعرف على سكان وحيوانات ونباتات كل منطقة.

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