التعليم: منع بث الأغانى غير اللائقة أخلاقيًا ومعاقبة المخالفين (فيديو)

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن دور الوزارة هو تربية النشء، وأن التربية تأتي قبل التعليم، حيث إن جزء مهم للمجتمع كله هو التربية الفنية والموسيقية هدفهما بناء تذوق عام عند الأطفال والشباب.وأضاف حجازي، في مداخلة هاتفية لبرنامج"هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، عندما وجدنا الاتجاه أصبح مخالفًا من خلال أغانٍ مبتذلة وكلماتها ذات إيحاءات غير لائقة ويكون الاتجاه خاطئ، على عكس ما تهدف الوزارة والدولة، تحركنا بشكل سريع، وأصدرنا المنشور الذي تم توزيعه على جميع المدارس بمنع بث أي أغانى غير اللائقة أخلاقيًا داخل المدارس".وتابع: "ممكن المدرسة ميكونش فيها مدرس تربية موسيقية، ولكن ممكن نلاقي الأولاد في الطابور بيغنوا أغنية مبتذلة وتكون المسئولية في هذا الوقت على مدير المدرسة"، مؤكدا أنه إذا لم يتم الالتزام بهذا القرار في المدارس، سيتم تحويل المسئولين في المدارس للتحقيق واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم، وقد تصل إلى إنذار وخصم وغيرها من الإجراءات طبقا للوائح والقوانين.