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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

متولي: «القمر التعليمي» دليل على تنامي المواهب المصرية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:17 ص
النائب طارق متولي
النائب طارق متولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بإنشاء أول قمر صناعي تعليمي مصري، لتدريب طلاب الجامعات عليه، وتحقيق الاستفادة للطلاب من تنفيذ الصاروخ عمليا.

ويُعد القمر الصناعي التعليمي الجديد، هو أول قمر صناعي للجامعات المصرية، حيث يتم إنشائه تحت إشراف وتدريب المهندسين في وكالة الفضاء المصرية.

وأوضح متولي أن مصر اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى إطلاق عدد من الأقمار الصناعية لأغراض مختلفة منها البث الفضائي والاتصالات والاستشعار عن بعد فى محاولة منها لخوض السباق مع الدولة الكبرى الرائدة فى هذا المجال، فحتى اليوم تمكنت الدولة المصرية من إطلاق 7 أقمار فضائية متعددة الاستخدامات، وتعمل فى الوقت الراهن على إنشاء قمر صناعي تعليمي لتدريب الطلاب ومن ثم أصبح الطلاب مشاركين في تنفيذ وتصنيع القمر الصناعي.

وأشار إلى أن القمر التعليمي سيمثل إنجازا بارزا لطلاب الجامعات المصرية ودليلا على تنامي المواهب المصرية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث يشارك فيه جامعات حكومية وخاصة بجانب معاهد بإجمالي 18 جامعة ومعهد، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للمشروعات التعليمية المختلفة خاصة في الكليات العملية.

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