بركات: حالة طلاق كل 4 دقائق.. و«مودة» يعيد تشكيل وعي الشباب

أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بحرص الدولة ممثلة في وزارة التضامن على الحد من نسب الطلاق وذلك من خلال مشروع "مودة" والذي تم إطلاقه بالتعاون مع 12 من مؤسسات الدولة، بهدف تشكيل أفكار الشباب ووعيهم حول مؤسسة الزواج، وبالتالي الحد من معدلات الطلاق والحفاظ على نسيج المجتمع الأسري وكيان الأسرة المصرية.وأوضح بركات أن الطلاق يتسبب في كثير من المآسي التي يكون ضحيتها أولا الأطفال الذين يتحولون إلى مشردين أو مجرمين أو مدمنين، ثم النساء اللاتي يتحملن مسئولية الأبناء، مما يزيد من التفكك الأسري وارتفاع نسبة الجريمة، مشيرا إلى أنه كشفت دراسات سابقة أن هناك حالة طلاق كل 7 دقائق، وأصبحت حاليًا هناك حالة طلاق في مصر كل 4 دقائق، فهناك ارتفاع ملحوظ في نسبة الطلاق، التي وصلت إلى 211 ألف حالة سنويًا أي متوسط 578 حالة يوميًا.وطالب النائب بتعميم التدريبات بمشروع مودة في كافة الجامعات المصرية لإمداد الشباب والفتيات بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء كيان أسري متماسك، وإدخال مواد دراسية في مراحل التعليم المختلفة منذ المرحلة الإعدادية والثانوية هذا الموضوع، لكي ينشأ الجيل الجديد يقدس الحياة الزوجية، ويحسن اختيار شريك الحياة بعد أن يجد لديه التوافق النفسي والاجتماعي، مما يحد من هذه الظاهرة، وكذلك البحث عن أسباب الطلاق المتعددة ونحاول أن نقلل منها، وهي كما يراها العلماء - بالإضافة إلى البخل والكذب والإجبار على الزواج وإدمان أحدهما - تتمثل في الدراما والتكنولوجيا، فقد وصلت نسبة الطلاق بسبب الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي إلى 25% من حالات الطلاق، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تؤدي إلى ارتفاع تأخر سن الزواج، مما يحدث معه سوء اختيار شريك الحياة.