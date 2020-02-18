انتظام حركة الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة

انتظمت حركة الملاحة البحرية ببوغازي الإسكندرية والدخيلة ومغادرة السفن والبواخر ورسوها على الأرصفة بشكل طبيعي ومنتظم وكذلك حركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات، رغم سقوط أمطار غزيرة على الثغر.ووجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، اليوم الثلاثاء، الجهات المختصة بتوخي الحذر خلال دخول وخروج السفن؛ حفاظا على الأرواح والأرصفة.كما اتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية كافة الاستعدادات لتصريف المياه المتراكمة وتطهير (الشنايش) مع رفع درجة الاستعداد القصوى، خاصة بشركة الصرف الصحي لتسهيل حركة المارة.. وعززت مديرية أمن الاسكندرية من الخدمات المرورية، لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات وإيجاد طرق بديلة.يذكر أن مدينة الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة (انواء الشمس الصغيرة) وهي نوة شديدة الأمطار، وتستمر لمدة 3 أيام تصاحبها رياح غربية.