«كورونا» يدفع أسعار الذهب العالمية للارتفاع

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الثلاثاء، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير من أبل بشأن الإيرادات، مما سلط الضوء على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا في الصين.وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4% إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة)، وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1590 دولارا.وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2522.79 دولار للأوقية في المعاملات الفورية بعد أن اقترب من ذروة شهر عند 2538.25 دولار في وقت سابق من الجلسة.وزادت الفضة 0.6% إلى 17.86 دولار، في حين صعد البلاتين 0.5%، مسجلا 973.49 دولار للأوقية.