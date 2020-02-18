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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

انقراض الكوالا بسبب حرائق الغابات في أستراليا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:08 ص
الكوالا
الكوالا
وكالات
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قال أحد دعاة الحفاظ على البيئة في تحقيق أمام برلمان نيو ساوث ويلز بمدينة سيدني اليوم الثلاثاء، إن النتيجة هي "موت بطئ ومؤلم لإنقراض حيوان الكوالا".

وذكر ستيوارت بلانش، مدير سياسات الصندوق العالمي للطبيعة، إن عمليات المسح الأولية في شمال الولاية تشير إلى انخفاض عدد الكوالا بنسبة تتراوح بين 80% و85% في أعقاب حرائق الغابات.

وقال بلانش في إطار التحقيق الذي جرى بثه مباشرة على الموقع الإلكتروني للبرلمان: "بعدما سمعته، لن أشعر بدهشة إذا فقدنا 10 آلاف كوالا جراء الحرائق والجفاف".

وأضاف أن بعض تجمعات الكوالا في الولاية يمكن أن تنقرض بحلول عام 2050، أو قبل ذلك.

ودمرت حرائق الغابات 4ر5 مليون هكتار من الأراضي في نيو ساوث ويلز منذ سبتمبر، وأشارت عالمة الأحياء بالجامعة الوطنية الأسترالية كارا يونجنتوب إلى أن حيوان الكوالا في نيو ساوث ويلز يواجه فقدان للموائل على نحو متسارع بسبب الحرائق والجفاف وإزالة الأشجار.

وأفادت لجنة خبراء تبحث في تداعيات حرائق الغابات على الحيوانات المحلية الأسبوع الماضي بأن حيوان الكوالا قد عانى من تضرر منطقة "كبيرة" من موائله جراء الحرائق، وسوف يتطلب هذا "تدخلا طارئا" ورد فعل استراتيجي.

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