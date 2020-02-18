البنك المركزى يربط ودائع بـ50 مليار جنيه

يربط اليوم الثلاثاء، البنك المركزي المصري، ودائع بمعدل ثابت بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار جنيه بعائد 12.75%، لأجل 7 أيام.ويقر "المركزي" أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك، ويعمل حاليًّا من خلال أداتين، الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت، التي بدأ العمل بها منذ عام 2013، بجانب الودائع المرتبطة بالكوريدور.