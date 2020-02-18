تايوان تطالب منظمة الصحة العالمية بفصلها عن الصين

حثت تايوان منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، على عدم الانصياع للصين، مع فرض مزيد من الدول قيودا على سفر مواطنيها لتايوان بسبب اعتبار المنظمة أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد على الجزيرة من ضمن حالات الصين.وأعلنت تايوان عن أن لديها 22 حالة إصابة مؤكدة فقط في مقابل وجود أكثر من 72400 حالة في البر الصيني الرئيسي، لكن الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي تقع تحت تصنيف منظمة الصحة العالمية للصين وهو "منطقة شديدة الخطر" لأن المنظمة تعتبر تايوان جزءا من الصين.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايوانية جوان أو، في مؤتمر صحفي: "تايوان لا تحكمها الصين وبالتأكيد لا يجب أن يتم تصنيفها على أنها منطقة موبوءة".وتابعت قائلة: "نحث منظمة الصحة العالمية على أن تكون احترافية ومحايدة لا تسمحوا للصين باختطافكم".