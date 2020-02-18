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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مكرم ووفد الأطباء المصريين بالخارج يزورون مستشفى «الناس»

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:05 ص
مكرم ووفد الأطباء
مكرم ووفد الأطباء
وفاء علي
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زارت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، "مستشفى الناس" الخيري للأطفال بشبرا الخيمة، يرافقها وفد طبي من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا.

كان في استقبال السفيرة نبيلة مكرم والوفد المرافق لها، النائبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس ومؤسسة الجود الخيرية، وأيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود الخيرية، والدكتور أحمد حنفي مدير المستشفى.

تأتي زيارة وزيرة الهجرة والأطباء المصريين بالخارج، لمستشفى الناس بعد لقاء جمعهم بمقر الوزارة؛ حيث أبدوا رغبتهم في نقل خبراتهم الطبية ودعم تنمية المنظومة الصحية بوطنهم الأم، كما عبروا عن استعدادهم لدعم المنشآت الطبية في مصر، فقامت الوزيرة بدعوتهم لزيارة مستشفى الناس الخيري؛ للوقوف على ما تحتاجه من خبراتهم.

وخلال الزيارة، تفقدت وزيرة الهجرة والوفد المرافق من الأطباء المصريين بالخارج، كافة أقسام المستشفى من وحدات للرعاية المركزة وأقسام الأشعة المزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية من بينها أجهزة الأشعة المقطعية متعددة المقاطع، بمواصفات خاصة تجعله الجهاز الأول من نوعه في مصر، ويتميز بسرعته الفائقة في تصوير أشعة قلب للأطفال وحديثي الولادة بجرعة محدودة جدًا لتقليل مخاطر التعرض الإشعاعي حماية للأطفال.

وأشادت الوزيرة، بنظام العمل بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها والتي تضاهي المستشفيات العالمية، وأعربت وزيرة الهجرة، عن فخرها الشديد بوجود صرح بهذه التجهيزات والطاقة الاستيعابية والنظام المتقن على أرض مصر، لخدمة المرضى بدون مقابل، مؤكدة أن مستشفى "الناس" صرح عظيم يستحق الدعم والإشادة.

وأضافت أن زيارة اليوم بمرافقة وفد الأطباء المصريين، تأتي في إطار دعم المصريين بالخارج لوطنهم الأم، والذي يشمل العديد من الأوجه سواء اقتصاديا عن طريق دمجهم في عملية التنمية التي تجري على أرض مصر، أو اجتماعيا عن طريق دعمهم للمشروعات الخيرية التي تستهدف خدمة المواطنين، لافتة إلى أن مستشفى الناس نموذج يستحق الدعم حتى يقدم الخدمة الصحية اللائقة لأطفال مصر.

وأكدت أن المصريين بالداخل والخارج يحبون وطنهم ويتمنون له الخير، ودائما ما يسعون لتقديم علمهم وخبراتهم للفئات الأكثر احتياجا في مصر، لافتة إلى أن وفد الأطباء المصريين المرافق لها سيكون سفراء لمستشفى الناس في البلاد التي يقيمون بها، وأنه سيتم التنسيق لتنظيم فاعلية يتم خلالها دعوة الأطباء المصريين والجالية المصرية بالولايات المتحدة بحضور المسئولين عن مستشفى الناس لاستعراض ما تقدمه من خدمات بالمجان.

ومن ناحيتها، رحبت النائبة أنيسة حسونة الرئيس التنفيذي للمستشفى، بالسفيرة نبيلة مكرم ووفد الأطباء المرافق لها، واستعرضوا ما يقدمه المستشفى من خدمات وعلاج بالمجان للأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، مشيرة إلى أن هذا المستشفى هو صرح كبير وفكرة عظيمة لابد أن تستمر بهذه الجودة لأن رسالتها مهمة جدًا في توفير العلاج لأطفال مصر.

كما استعرض الدكتور أحمد حنفي مدير المستشفى، المخطط الذي يعمل من خلاله المستشفى والخطط المستقبلية في التوسع وزيادة غرف الرعاية المركزة وغرف العمليات، بالإضافة إلى زيادة عدد العمليات التي تجرى يوميا، حيث يستهدف المستشفى أكثر من 1500 عملية سنويًا، إلى جانب شراء أجهزة طبية حديثة والتي تتكلف الملايين من الجنيهات.

ومن جانبهم، أعرب الوفد الطبي من المصريين بالخارج عن إعجابهم بالمستوى الذي يعمل به المستشفى وتقديم خدمة على أعلى مستوى للأطفال بالمجان، مشيدين بالأجهزة الحديثة التي تمتلكها المستشفى والتي تضاهي أكبر المستشفيات في العالم.

وأبدى الوفد الطبي استعدادهم لدعم المستشفى سواء عن طريق التبرع بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة، أو من خلال نقل خبراتهم التي اكتسبوها من عملهم بالخارج أو إجراء عمليات جراحية خلال فترة تواجدهم بمصر، مؤكدين أن هناك الكثير من الأطباء المصريين بالخارج الراغبين بالفعل في خدمة وطنهم بدون مقابل، هذا بجانب دعم المستشفى ماديًا.

ويعد مستشفى الناس الخيري من أكبر المستشفيات التي تُعنى بعلاج الأطفال؛ حيث تبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 600 سرير، وتبدأ المرحلة الأولى بطاقة 110 أسرة، كما تضم المستشفى 10 غرف للعمليات و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية، كما تقدم المستشفى خدماتها لجميع المرضى بالمجان 100% وفقا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية.

يعد مستشفى الناس للأطفال مشروعا خيريا، يعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية ويخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، وتقوم مؤسسة الجود المسجلة لدى وزارة التضامن بإدارته.
مكرم ووفد الأطباء
مكرم ووفد الأطباء
مكرم ووفد الأطباء
مكرم ووفد الأطباء
مكرم ووفد الأطباء
مكرم ووفد الأطباء

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