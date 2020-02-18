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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم اليابانية تتراجع بتأثير «كورونا»

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:00 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الثلاثاء، ليغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عند أدنى مستوياته فيما يقرب من أربعة أشهر، إذ باع المستثمرون أسهم شركات التكولوجيا، بعد أن حذرت أبل من عدم تحقيق أهداف الإيرادات الفصلية على الأرجح بسبب تفشي فيروس كورونا.

وهبط المؤشر نيكي القياسي 1.4% إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 23193.80 نقطة، في حين هبط توبكس 1.3% ليسجل 1665.71 نقطة، أقل مستوى إغلاق له منذ أواخر أكتوبر.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات في بورصة طوكيو للأسهم إلا واحدا، مع تكبد قطاعات الآلات الكهربائية ومنتجات المعادن والآلات الصناعية أشد الخسائر.

كانت أبل أبلغت المستثمرين في ساعة متأخرة أمس الإثنين، أن منشآتها التصنيعية في الصين التي تنتج الهاتف آيفون وإلكترونيات أخرى قد استأنفت العمل، لكن العودة تمضي بوتيرة أبطأ من المتوقع.

ومن بين مورديها اليابانيين، هبط سهم موراتا لصناعة المكونات 3.4% وتايو يودن التي تنتج المكثفات السيراميكية 5.7% في حين فقد سهم تي.دي.كيه كورب للبطاريات 4.2%.

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