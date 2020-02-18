أستاذ بـ«طب قناة السويس» يحصد جائزة الدولة للتفوق ووسام العلوم

بعثت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، ببرقية تهنئة للدكتور أحمد السقا رئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة قناة السويس، لحصوله على جائزة الدولة للتفوق والميدالية الفضية فضلا عن وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.وتابع رئيس الجامعة، أن هذه الجائزة تعد فخرا لجامعة قناة السويس التي يعمل بها نخبة متميزة ومختارة من أعضاء هيئة التدريس يساهمون بجهودهم العلمية والبحثية في إثراء مسيرة البحث العلمي في الجامعة بصفه خاصة وبمصر بصفة عام، متمنية للجامعة وأساتذتها مزيدا من التقدم والازدهار لرفعة جامعتنا ومصرنا الحبيبة.وتم تسليم الدكتور أحمد السقا، الجائزه بالحفل الذي أقيم يوم الاحد الموافق 16 فبراير باحتفالية توزيع جوائز الدولة بالقاعة الكبرى بجامعة القاهرة بحضور وزير التعليم العالى ورئيس الأكاديمية.