15 مليون أسترالي تأثروا بحرائق الغابات

أفاد استطلاع للرأي أجرته الجامعة الوطنية الاسترالية أن 3 من كل 4 أشخاص، تأثروا بحرائق الغابات المدمرة في استراليا التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة.وأظهر الاستطلاع الذي شمل 3 آلاف شخص - حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء ـ أن 14% من السكان تأثروا بشكل مباشر جراء الحرائق وفقدوا منازلهم أو أجبروا على تركها، وإضافة إلى الثلاثة ملايين شخص هؤلاء هناك 15 مليون أسترالي تأثروا بشكل غير مباشر بدخان حرائق الغابات، أو إلغاء خطط لتمضية إجازاتهم.ومن جانبه، قال الباحث الاجتماعي نيكولاس بيدل "لقد أثرت هذه الحرائق تقريبا في كل مواطن استرالي، وسوف يعيش الكثير منا مع هذه الآثار لسنوات مقبلة".ويقول العلماء إن سبب الحرائق في استراليا يعود إلى الجفاف، وتفاقم الظروف الجوية غير المناسبة بسبب التغير المناخي.