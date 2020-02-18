رابط الاستعلام عن نتيجة كلية التجارة جامعة القاهرة الترم الأول:

نرصد لكم رابط الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020 الترم الاول، عبر موقع الرسمي لكلية تجارة جامعة القاهرة.وكان تم اعتماد النتيجة اليوم الثلاثاء في تجارة القاهرة، وقد ظهرت رسمياً وأن هناك ارتفاع كبير في نسب النجاح وتقديرات جميع الشعب انتظام وانتساب عن الأعوام الماضية.وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن النسب المعروضة لنتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2019 – 2020 تشير إلى ارتفاع نسب النجاح والتقديرات عن الأعوام الماضية.أضاف «الخشت» عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أمس ، أنه تم إعلان الكثير من النتائج في معظم الكليات بنسب نجاح عالية عن الأعوام الماضية، وأنه باق جزء في المراجعة «حتى نتأكد من تطبيق قواعد العدالة».وأكد رئيس الجامعة ظهور نتائج الفرقة الأولى بكلية التجارة، جميع الشعب، مشيرًا إلى أن المتوسط العام لنسبة نجاح الفرقة الأولى لجميع الشعب 95.2%، وسيتم إعلان باقي الدفعات تباعًا بواقع فرقة كل 24 ساعة.وصرح رئيس جامعة القاهرة أن نسبة نجاح الفرقة الأولى كلية التجارة انتظام وانتساب بجامعة القاهرة علي مستوى جميع الشعب قد بلغت 95.2 % ، وقد تم اعلان نتيجة الترم الاول رسمياً لجميع طلاب سنة اولى تجارة، وسيتم اعلان نتائج باقي الفرق تباعاً الأيام القادمة، ويمكن الان الاستعلام عن نتيجة تجارة القاهرة 2020 عبر موقع نتائج جامعة القاهرة.جميع طلاب الفرقة الأولي كلية التجارة يمكنهم الآن الاستعلام عن نتائجهم رسمياً، عبر الموقع الرسمي لجامعة القاهرة، كلية التجارة، والذي يتم نشر عليه جميع النتائج الرسمية للجامعة، وسوف نوضح لكم الآن طريقة معرفة نتائج كلية التجارة الترم الأول لجميع الفرق، وجميع الأقسامخطوات الاستعلام عن نتيجة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020 الترم الاول:- دخول الموقع الرسمي لكلية التجارة جامعة القاهر- اختيار الفرقة التي بها الطالب سواء الأولي أو الثانية- كتابة الاسم ورقم الجلوس.- ضغط على زر عرض البيانات الظاهر أمامك.