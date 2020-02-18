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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

قلة ساعات نوم المرأة تزيد من تناولها للسكريات

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:13 ص
جريدة الدستور
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كشفت دراسة أمريكية حديثة أن قلة ساعات النوم بالنسبة للمرأة مسئولة عن تناولها لكميات كبيرة من السكر والدهون غير الصحية.

وأفادت الدراسة -التي أجراها باحثون في مركز ارفينج الطبي بجامعة كولومبيا - أن هناك ارتباطا بين مقاييس نوعية النوم والجوانب المتعلقة بالنظام الغذائي لنحو 500 سيدة تتراوح أعمارهن بين 20 و75 عاما شاركن في الدراسة التي جرت على مدار عام للتعرف على العلاقة بين أنماط النوم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الدراسة التي نشرت في العدد الأخير لمجلة رابطة أمراض القلب الأمريكية إلى أنه كلما ساءت نوعية وأنماط النوم وقلت كلما زاد استهلاك النساء للسكريات والدهون المهدرجة والكافايين.

وقال الباحثون إن النتائج مهمة لأن النساء يواجهون خطرا كبيرا فيما يتعلق بالبدانة والاضطرابات في النوم، وهما عاملان يزيدان من خطرهما الإفراط في تناول الطعام، كما ترتبط أنواع الطعام الغنية بالسكريات والدهون غير الصحية بالظروف الصحية والأمراض بما في ذلك النوع الثاني من داء السكرى وأمراض القلب والسمنة.

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