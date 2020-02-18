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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

استغلال فيروس «الحمى القلاعية» لعلاج سرطان البنكرياس

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:12 ص
سرطان البنكرياس
سرطان البنكرياس
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لجأت مجموعة من العلماء البريطانيين إلى استغلال فيروس الحمى القلاعية لإيجاد علاج لسرطان البنكرياس وذلك عن طريق تحديد جزء من بروتين "الببتيد"، المأخوذ من فيروس الحمى القلاعية الذي يستهدف بروتينات آخرى تسمى ( AvB6).. وتم العثور على أن هذا البروتين على مستويات مرتفعة على سطح غالبية خلايا سرطان البروستاتا.

وتمكن فريق العلماء في جامعة "كوين ماري" من استخدام "الببتيد" لنقل عقار قوي للغاية، يعرف باسم "تيزيرين" ( tesirine ) إلى خلايا سرطان البنكرياس، وعندما تم علاج الفئران المصابة بأورام سرطان البنكرياس بتركيبة الدواء والببتيد، تم قتل الأورام تماما.

من جانبه، قال الدكتور"جون مارشال"، الأستاذ في "مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة: أعطيت الفئران، التى كان لديها أورام سرطانية، بروتينات ( AvB6 ) إيجابية وجرعات صغيرة من مزيج الببتيد والدواء 3 مرات فى الأسبوع..ولوحظ توقف نمو الأورام تماما.
وأوضح أن إحدى مزايا استهداف( AvB6 ) هي أنها خاصة بالسرطان لأن معظم الأنسجة البشرية الطبيعية تحتوي على القليل من هذا البروتين أو لا تحتوي عليه، لذلك نأمل أن نتمكن من تطوير هذا العلاج كعلاج فعال لسرطان البنكرياس سيكون لها آثار جانبية محدودة".

ويخطط الفريق البحثى الآن لإجراء المزيد من الأبحاث على تركيبة الببتيد والعقاقير فى نماذج الفئران الأكثر تعقيدا لتحديد ما إذا كان يمكن أن يؤثر أيضا على سرطان البنكرياس، قبل الانتقال إلى التجارب السريرية.

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