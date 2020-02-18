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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 12 درجة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:09 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويسود بالوجه البحري طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

ويسود على السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما يسود على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة.

وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، بينما في جنوب الصعيد يكون الطقس دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 12 18
شبين الكوم 11 18
طنطا 11 18
دمنهور 12 17
الإسكندرية 12 17
بلطيم 11 17
مطروح 12 16
السلوم 10 18
سيوة 09 17
بورسعيد 11 18
دمياط 11 18
الزقازيق 12 19
الإسماعيلية 09 18
السويس 10 18
العريش 10 18
رفح 09 17
رأس سدر 11 21
نخل 04 18
نويبع 16 22
طابا 14 20
كاترين 04 17
الطور 13 21
شرم الشيخ 17 25
الغردقة 15 24
مرسى علم 15 25
الفيوم 12 19
بنى سويف 11 19
المنيا 11 19
أسيوط 09 20
سوهاج 10 21
قنا 10 22
الأقصر 10 22
أسوان 11 23
أبوسمبل 11 24
الوادى الجديد 08 22
شلاتين 16 25
أبو رماد 17 25
حلايب 18 23
رأس حدربة 18 23

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