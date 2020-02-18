الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 12 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع احتمال تساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويسود بالوجه البحري طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.ويسود على السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، مع أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما يسود على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة والرياح معتدلة.وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، بينما في جنوب الصعيد يكون الطقس دافئًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 12 18شبين الكوم 11 18طنطا 11 18دمنهور 12 17الإسكندرية 12 17بلطيم 11 17مطروح 12 16السلوم 10 18سيوة 09 17بورسعيد 11 18دمياط 11 18الزقازيق 12 19الإسماعيلية 09 18السويس 10 18العريش 10 18رفح 09 17رأس سدر 11 21نخل 04 18نويبع 16 22طابا 14 20كاترين 04 17الطور 13 21شرم الشيخ 17 25الغردقة 15 24مرسى علم 15 25الفيوم 12 19بنى سويف 11 19المنيا 11 19أسيوط 09 20سوهاج 10 21قنا 10 22الأقصر 10 22أسوان 11 23أبوسمبل 11 24الوادى الجديد 08 22شلاتين 16 25أبو رماد 17 25حلايب 18 23رأس حدربة 18 23