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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: 1870 حالة وفاة بـ«كورونا» و72528 إصابة مؤكدة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:54 ص
جريدة الدستور
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أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت تقارير عن 1886 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و98 حالة وفاة جديدة يوم أمس، ما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء الصين إلى 72528، بالإضافة إلى 1870 وفاة حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة أنه من بين الوفيات، 93 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) و3 حالات في مقاطعة خنان وحالة واحدة في كل من مقاطعتي خبي وهونان.

وأضافت اللجنة أن 11741 مريضًا ما زالوا في حالة خطيرة و6242 شخصًا يشتبه في إصابتهم بالفيروس، فيما غادر 12552 شخصًا المستشفيات بعد تعافيهم، مشيرة إلى أنه تم تعقب 560901 شخص كانوا على اتصال وثيق بالمرضى المصابين، لا يزال 141552 منهم تحت الملاحظة الطبية.

وبنهاية يوم أمس، تم تسجيل 60 حالة إصابة مؤكدة بما فيها وفاة واحدة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و22 حالة في تايوان من بينها وفاة واحدة، فيما غادر المستشفيات مريضان في هونج كونج، وخمسة مرضى في ماكاو واثنان في تايوان.

ولفتت اللجنة إلى انخفاض عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة اليومية بفيروس كورونا الجديد خارج مقاطعة هوبي بوسط الصين، مركز تفشي الوباء، لليوم الـ 14 على التوالي، حيث تم تسجيل 79 حالة يوم أمس خارج المقاطعة.

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