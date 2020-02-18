إطلاق منصة إلكترونية لتدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل

أطلق مجموعة من الشباب منصة إلكترونية من أجل تدريب الشباب من حديثي التخرج والطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك عن طريق تنفيذ مشاريع حقيقية في مجالات تطوير المواقع الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والتدريب على مهارات العمل الحر.وقال حسن عصام، مؤسس المنصة، إن بداية الفكرة كانت عام 2016 وتتمحور مهمتها حول تغيير الثقافات والتأثير على البشرية بشكل إيجابي، لافتًا إلى أنه على مدار السنوات الماضية تطورت الفكرة بالتعاون مع مجموعة من الشباب العاملين في المجالات المختلفة لتعزيز أداء طلاب الجامعيين وحديثي التخرج وتأهيلهم للعمل وتعريفهم بأصحاب الشركات، لذلك تم إطلاق المنصة التي حملت اسم «كويست لايف».وأضاف «عصام»، في تصريح لـ«الدستور»، أن المنصة تعمل في الوقت الحالي على التوسع في التدريب لتشمل العديد من المجالات الآخرى، منها تعليم ريادة الأعمال والأسس والمنهجيات التي تساعد كل شاب للوصول لأفضل الأفكار من خلال الدورات التدريبية، بالإضافة إلى إنشاء ورش عمل في أكثر من دولة عربية لمساعدة الشباب في المجالات المختلفة.يذكر أن حسن عصام، هو متحدث تحفيزي، واستراتيجي تطوير أعمال وتنمية الذات ومتخصص في «SEO Specialist»، وكان يسعى أن يصل إلى العديد من الشباب فكرة العمل الحر في المجالات المختلفة، ويقدم دورات تدريبية للشباب في جميع أنحاء الوطن العربي.