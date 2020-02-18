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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة مدير مستشفى «ووهان» الصينية بسبب «كورونا»

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أفاد التلفزيون الصيني، اليوم الثلاثاء، بوفاة ليو تشى مينج، مدير مستشفى «ووتشانغ» المركزي في مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس «كورونا».

وجاءت وفاة «مينج»، بحسب شبكة «روسيا اليوم»، جراء إصابته بالفيروس، وبعد فشل إجراءات إنعاش خضع لها في المستشفى.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصينية ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد إلى 1800 شخص، وفقًا لخبر عاجل في قناة العربية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في تصريحات سابقة، أن فيروس كورونا الجديد بات يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها دعت إلى عدم الحد من الرحلات إلى الصين.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: «قلقنا الأكبر يكمن في إمكانية انتشار الفيروس في البلدان المختلفة، حيث الأنظمة الصحية أكثر ضعفًا، ورغم انتشار الفيروس، فإن المنظمة لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة الأفراد، وهي تعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات إلى الصين».

كما حذرت هيئة المراقبة الدولية من أن العديد من الدول غير مستعدة لمواجهة الوباء، مشيدة من جهة ثانية بسرعة التحرك التي أظهرتها الدول ومنظمة الصحة حتى الآن.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة، مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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