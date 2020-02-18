قطريون يدشنون «مونديال 2022 يحصد الأرواح»: المشجعون يفوقون عدد السكان

دشن مواطنون قطريون هاشتاج"مونديال 2022 يحصد الأرواح" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رافضين لحالات الوفاة الكبيرة للعمال الأجانب الذين يعملون في مواقع مونديال كأس العالم.وقال أحد النشطاء ويدعى حسام، "مونديال 2022، مغامرة من فيفا سيئة العواقب:- فقد تم شراء المونديال بالرشاوى، والمكان صغير لا يمكن استيعاب الحضور، والعمل قائم على أكل حقوق العمالولايوجد تناسب بين عدد سكان الدولة والحضور فالحضور يتجاوز بأضعاف عدد السكان والحيوان والنبات بهذا البلد".وقال خالد البقمي، "انتهاكات وظلم الحكومة القطرية بحق العمالة الوافدة التي تعمل على بناء المنشآت وأنها استغلت حاجتهم للعمل بفرض العمل عليهم لمدة ساعات تزيد عن الدوام لهم وغير الوفيات منهم ووصل عددهم 1678 متوفى وهذا اللي خلى حقوق الإنسان يتحرك ضد قطر للظلم اللي يسويه".وقال مفرح العسيري، "الضغط على العمالة وتأخير رواتبهم وظلمهم مستحيل ينفع قطر وتشغيل العمال لساعات طويله راح ينتج مباني هزيلة ولا تصلح للاستخدام لأن من عمل على بنائها كانوا تحت ضغط شديد ويعاملون كحيوانات والمسؤولين عنهم يفتقرون للإنسانية".