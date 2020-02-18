ماس كهربائى يتسبب فى انقطاع التيار بملوى

تسبب ماس كهربائي اندلع في أحد المنازل بحي شمال مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المنازل بشارع شكري القواتلي، وخروج شرز كهربائي ونيران، الأمر الذي اضطر معه المسئولين بشركة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي من المحول "كريم"، حيث تم تكليف مجموعة عمل من الفنيين للانتقال إلى موقع الماس الكهربائي لإصلاحه.وأشرف اللواء وجدي زقزوق رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، على عملية الإصلاح، حيث تمكنوا من استبدال الكابلات المنصهرة نتيجة حدوث هذا الماس بإحدى الوصلات الكهربائية الداخلية والتي انتهت نتيجة الأحمال الزائدة بتلك المنطقة، وتم إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائي في مدة زمنية لم تتجاوز نصف ساعة دون وقوع خسائر مادية أو إصابات بشرية.