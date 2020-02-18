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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 52 قضية تموينية في حملة مكبر بسوهاج

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:36 ص
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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شنت إدارة مباحث التموين بسوهاج، حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء حسن محمود، مدير الأمن، وترأسها العميد محمد نصحى، مدير مباحث التموين، والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة، بهدف تحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 52 قضية تموينية متنوعة منها ضبط «فايز.ر.م»، 48 سنة، صاحب محل جزارة، ويقيم بدائرة مركز البلينا؛ لحيازته سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط 140 كجم لحوم.

كما تم ضبط 7 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و6 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و5 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و5 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخابز، و6 قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز، و5 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و3 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و3 قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بالمحطة، وجارٍ الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلة.

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