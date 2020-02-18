انطلاق فعاليات «مسرح القرية» لذوي الهمم بالوادي الجديد

افتتح الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافى «مسرح القرية» بقرية المنيرة بفرع ثقافة الوادى الجديد، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافى إلى القرى والنجوع لأقصى نقطة على أرض الوطن.وتضمن برنامج «مسرح القرية» عروضًا مسرحية للكبار، تتناول قضايا قومية فى إطار فنون المسرح، كاستعراض أهمية تنفيذ المشروعات القومية والعوائد الاقتصادية والاجتماعية المباشرة على المواطن، وكذلك قضايا التنمية المستدامة بمفهومها الشامل ومواجهة الأفكار المتطرفة والهدامة.كما يشمل برنامج المسرح عرضًا مسرحيًا للأطفال تناول أساليب مبسطة عن قيم الولاء والانتماء للوطن، وأيضًاا عرضًا مسرحيًا لأصحاب الهمم يعكس أهميتهم فى الاندماج بالمجتمع.وعلى هامش المعرض أقيمت ندوات وحلقات نقاش وأمسيات ثقافية متنوعة، بجانب ورش لتعليم البنات الصغيرات الحرف التراثية لأهالى الوادى الجديد.وشاركت بالفعاليات مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف بمحافظة الوادى الجديد، وذلك بحضور طلاب المراحل التعليمية المختلفة لمدارس المنيرة، وجمهور كبير من أهالى القرية والقرى المجاورة لها.بدوره، صرح الكاتب محمد نبيل، رئيس الإقليم، بأن افتتاح مسرح القرية بالمنيرة يأتى ضمن خطة العام ٢٠٢٠ المستمرة والهادفة لإقامة حزمة أنشطة ثقافية فنية وأدبية فى كل قرى محافظة الوادى الجديد شهريا على مدار العام، موضحًا أن ذلك يأتي كمبادرة لتحقيق لا مركزية الثقافة.واختتم اليوم بعرض التنورة لبنات أصحاب الهمم راندا زين العابدين، مروان أحمد سليم، ومى سيد حسنى، أعقبه عرض اسكتش «جناب العمدة» لفناني المسرح من أصحاب الهمم مؤمن سيد ومحمد أشرف، ومحمود أحمد، وحماية هلال.وقدم العروض أبناء محافظة الوادى الجديد فى إطار اكتشاف وتنمية المواهب وحسن إدارة وتوجيه الطاقات الإبداعية للأجيال القادمة من خلال فنون المسرح المتنوعة.