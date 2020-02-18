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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أول تعليق من حسن شاكوش على قرار منعه من الغناء (فيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:48 ص
حسن شاكوش
حسن شاكوش
أحلام عبدالرحمن
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قال حسن شاكوش، مغني المهرجانات، إنه تعرض لخسائر مادية كثيرة بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنعه من الغناء.

وأضاف «شاكوش» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «احترمت قرار النقابة وقعدت في البيت، ومنظمي الأفراح والحفلات حرروا محاضر ضدي، ودي أول غلطة ليا والأب بيعلم ابنه لما يغلط».

وأردف: «مصطفى كامل وهاني شاكر قدوة لينا وعايزينهم يحتضنونا»، وعن الحديث عن المصنفات الفنية، قال «شاكوش» إن المطرب حكيم طرح أغنية اسمها «يا جرسون صبلي كأس» والفنان سيد درويش له أغنية اسمها «كوكايين».

وأشار «شاكوش»، إلى أن الألفاظ الخارجة التي تضمنتها أغنية «بنت الجيران» خلال حفل استاد القاهرة كانت غلطة بسبب عدم التنسيق.
 

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