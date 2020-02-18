حلمى بكر: حسن شاكوش له مناطق جمالية فى الأداء

قال الموسيقار حلمي بكر، إن عمر كمال، مطرب المهرجانات يمتلك صوتًا جيدًا، وحسن شاكوش له مناطق جمالية في الأداء وفي الوقت ذاته مناطق مخلة يخرج عن المقام، ويحتاج إلى كورس في الأوبرا ونقابة الموسيقيين.وأضاف «بكر» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «لفظ مهرجانات مرفوض وأرفض دخول هؤلاء المطربين بيتي، بعضهم أصواتهم حلوة لكن بيحملوها زبالة».وطالب «بكر»، بمعاقبة الجمهور الذي يستمع إلى أغاني المهرجانات من قبل المجتمع، قائلًا: «الجمهور مدان ولابد يتعاقب».ولفت إلى أنه اقترح على هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بتحديد عقوبة بإيقاف مؤقت لمطربي المهرجانات، يليها إيقاف دائم، لكنه أصر على موقفه.وأردف «بكر»: «استضرار العواطف واللي يقول أمي في الإنعاش، بأقولهم أنتم مدانون، بيوتنا اتخربت، الحكاية بقت بزراميت».