تراجع إنتاج النفط الليبى إلى 135 ألف برميل يوميًا والخسائر تتخطى 1.6 مليار دولار

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي تراجع إنتاج الخام إلى 135.745 برميل في اليوم، بحلول اليوم الإثنين، نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب؛ مشيرة إلى أن الخسائر جراء ذلك تصل إلى أكثر من 1.6 مليار دولار.وجددت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان مساء اليوم نقلته بوابة الوسط الليبية، دعواتها لإنهاء الإقفالات التي وصفتها بـ «غير المسؤولة والمخالفة للقانون»، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فورًا من أجل ليبيا وشعبها، محذرة من حملات «التضليل الإعلامي»، فيما يتعلق بالوضع الحالي للوقود.وقالت المؤسسة إنها ترجو من جميع المواطنين التعامل مع هذا التقرير باعتباره المصدر الوحيد للمعلومات الدقيقة والمحدثة، مؤكدة أنها مستمرة في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين.ويأتي تراجع إنتاج النفط في ليبيا على خلفية إغلاق موانئ وحقول نفط من قبل الليبيين، منذ 18 يناير الماضي، احتجاجًا على توجيه حكومة الوفاق غير المعتمدة عوائده في جلب المرتزقة للبلاد.