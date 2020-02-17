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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تعقد لقاءََ مع أعضاء لجنة «حياة كريمة»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:34 م
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
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عقدت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، لقاءََ مع أعضاء لجنة حياة كريمة بالمحافظة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، حيث تم مناقشة الموقف التنفيذي مياه الشرب والصرف الصحي، وصيانة البنية التحتية لعدد ٧ قرى من القرى الأكثر احتياجًا.

وأكدت نائب المحافظ أنه يجري حاليًا صيانة ورفع كفاءة محطة المياه والوحدة الصحية بقرية الصحوة، وتنفيذ أعمال التصميمات لمحطات تنقية مياه الشرب بقرية درب الأربعين٢، مشددة على سرعة تنفيذ وإنهاء الأعمال في الموعد المحدد لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بهذه القرى، مشيرةََ إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل قرى «درب الأربعين 1، درب الأربعين 2، النهضة، على بن أبي طالب، الصحوة، عمر بن الخطاب، الشيخ مرزوق».

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