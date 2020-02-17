هانى شنودة: أغنية «ماشية السنيورة» الرقابة اعترضت عليها 3 مرات

قال الموسيقار هاني شنودة، إن حالة الضبط في عالم الغناء موجودة من خلال الرقابة على الكلمات والتي تذهب أولًا إلى للمصنفات والتي تعطي موافقة عليها.وأضاف «شنودة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، والمذاع عبر فضائية «النهار»، أنه لو جدت كلمات مخالفة في الأغاني ويكون عليها ترخيص فإنه في هذه الحالية يحاسب من قام بالتصريح عليها، أما الغناء بدون تصاريح من المصنفات فيعاقب عليه القانون المصري يعاقب بالسجن أو الغرامة.وأكد خلال المداخلة أن أغنية «ماشية السنيورة»، وهي من كلمات صلاح جاهين، اعترضت عليها الرقابة 3 مرات بسبب تغيير كلمة، متابعًا: «كنا سعداء بذلك ونقوم بشرح معناها لهم».