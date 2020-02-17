«كهربا» يعلن ارتباطه بشقيقة إسراء عبدالفتاح (صور)

أثار لاعب النادي الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه بشكل غير مباشر خطبته من شخصية تدعى نورهان بوضع صورة دبلة وقلب ومنشن للأكونت الخاص بها عبر "إنستجرام".وتبين أن نورهان هي الشقيقة الثانية للفنانة إسراء عبد الفتاح زوجة الفنان حمدي الميرغني نجما مسرح مصر، ويتابعها 130 ألفا على إنستجرام، ويتضح من صفحتها وجود علاقة قوية وطيبة مع زوج شقيقتها حمدي الميرغني.وسافر "كهربا" مع زملائه فى النادى الأهلى إلى الإمارات لمواجهة الزمالك الخميس المقبل في مباراة السوبر المصرى.