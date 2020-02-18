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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: تطور «كورونا» ما زال غامضًا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:21 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن أحدث البيانات، التي نشرتها الصين عن الأشخاص، الذين أصيبوا بفيروس كورونا المعدي تشير إلى انخفاض في معدل إصابات الحالات الجديدة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، بحسب وكالة «رويترز»، «لكن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة، فيما يتعلق باتجاه تطور الوباء».

ولفتت الوكالة إلى قول المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن «الصين قدمت وصفا لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة، في تقرير نشرته، بشأن أكثر من 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي: «يبدو أيضا أن البيانات تظهر انخفاضًا في الحالات الجديدة»، مشيرا إلى أنه «لا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد».

واستطرد: «الاتجاهات يمكن أن تتغير في الوقت، الذي يتأثر فيه سكان جدد»، مضيفا: «من السابق جدا لأوانه القول إن هذا الانخفاض المذكور سيستمر، فجميع السيناريوهات لا تزال مطروحة».

وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: «تلقت لجنة شئون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل 2048 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 70548 ألف شخص، وفارق الحياة أيضا 105 أشخاص، أمس الأحد، لترتفع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 1770».

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