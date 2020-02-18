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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الامم المتحدة: المواجهات فى شمال غربى سوريا بلغت مستوى مرعب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 03:02 ص
جريدة الدستور
آية حسني
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أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن المواجهات في شمال غربي سوريا بلغت مستوى مرعبًا، وأدت إلى فرار 900 ألف شخص منذ بدء هجوم النظام في ديسمبر.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، في بيان، "نعتقد الآن أن 900 ألف شخص نزحوا منذ الأول من ديسمبر الماضي، غالبيتهم الكبرى من النساء والأطفال".

وأضاف لوكوك "انهم مصدومون ومجبرون على النوم في العراء وسط الصقيع لأن مخيمات (اللاجئين) تضيق بهم، وأن الأمهات يشعلن البلاستيك لتدفئة أولادهن ويموت رضع وأطفال من شدة البرد".

واعتبر المسؤول الأممي أن "العنف في شمال غربي سوريا أعمى"، داعيًا إلى "خيار وحيد" هو وقف إطلاق النار، وتابع "نتّلقى معلومات مفادها أن أمكنة وجود النازحين هي مستهدفة اليوم ما يؤدي إلى قتلى وجرحى وعمليات فرار جديدة".

وقال لوكوك "حتى العاملون في المجال الإنساني نزحوا وقتلوا"، مشيرًا إلى أن "بعثة اغاثة هائلة" في طريقها من تركيا إلى سوريا، لكن حجم المأساة "تجاوزها".

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