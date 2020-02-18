مصري عائد من الصين: «اتكتب لنا عمر جديد»

استقبلت أسرة الدكتور مروان عادل بسيوني، المدرس بكلية الطب البيطري بجامعة بنها والمبعوث في جامعة ووهان الصينية، عودة نجلهم بالزغاريد، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي بمطروح، حيث عاد هو وزوجته طالبة الدكتوراه بالصين ونجليه روفان وعادل، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما بذله لعودة أبناء مصر لحضن الوطن.





وأكد الدكتور مروان عادل، من داخل منزله في قرية «ورورة» بالقليوبية، أن ما حدث معجزة بكل المقاييس، مشيرا إلى أن مصر تعاملت مع الحدث باحترافية كبيرة وخاصة في فترة الحجر الصحي، الذي كان على مستوى عالي من الخدمات والوقاية والعلاج، مشيرًا إلى أن «هذا أمر لم نشاهده من قبل ولكن يؤكد أن مصر أصبحت في مصاف الدول الكبرى في حماية أبنائها من أية أمراض».





وقال «مروان»: «إننا هناك في الصين كنا في موقف لا نحسد عليه، محبوسين خوفا من المرض والرئيس مشكورا أنقذنا»، موجها الشكر للسفير محمد البدري الذي بذل جهودًا مضنية لإدارة الموقف بتعليمات من القيادة السياسية حتى العودة بسلام واتكتب لنا عمر جديد.





وقال عادل بسيوني، مدير عام بالمعاش والد الدكتور مروان، إن ابنه سافر في بعثته للصين منذ مارس العام الماضي لاستكمال مهمة ما بعد الدكتوراه التي حصل عليها من اليابان في وقت سابق ومعه زوجته التي سافرت للصين للحصول على الدكتوراه في الطب البيطري أيضا ومعهما أبنائهما روفان 5 سنوات، وعادل سنتين ونصف.



