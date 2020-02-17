حمو بيكا: «باخد 90 ألف في الشهر»

كشف حمو بيكا مغني المهرجانات حجم أرباحه من نشر المهرجانات على «يوتيوب» قائلًا: «بناخد 90 ألف جنيه في الشهر بس ومفيش حاجه اسمها ملايين، وبندفع ضرائب».وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «القاهرة الآن» المذاع عبر فضائية «العربية الحدث»: «لو بيجيب ملايين مكناش نزلنا نشتغل في الشارع».وعلق على قرار نقابة الموسيقيين بمنع حفلاتهم، قائلًا: «ليه متمنعوش حفلات النايتات والكباريهات؟ معقولة مهرجاناتنا هي اللي عملت كل ده في المجتمع؟ فيه تجاوزات كثيرة داخل الكباريهات».ولفت إلى أنهم أكدوا للنقابة أنهم سيتوقفون عن تقديم ألفاظ خارجة، وإذا منحتهم النقابة تصاريح للغناء، مردفًا: «النقابة عاوزة تمحي فن المهرجانات، ولو منعونا من الشارع مش هيقدروا يمنعوا السميعة».