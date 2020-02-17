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عالم

فادي عاكوم يكتب: لبنانستان

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:05 م
فادي عاكوم
فادي عاكوم
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رغم المشهد الوطني اللافت والتاريخي في شوارع العديد من المدن اللبنانية منذ شهر أكتوبر الماضي، والذي تجسد بتحركات شعبية حاشدة من كل الأديان والطوائف، إلا أن الميول الطائفية البغيضة ظهرت بوضوح ربما يفوق ويتوفق على الشعور الوطني والانتماء الصحيح البعيد عن الطائفية.

والعودة إلى الخطاب الطائفي لم يقتصر على طائفة دون الأخرى، وفي بعض الأحوال تخطى الأمر الحديث الطائفي إلى المناطقي والذي كان يعتبر من أخطر ما واجه لبنان خلال وبعيد الحرب الطائفية الأهلية التي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى والمفقودين.

في البدء ظهرت البوادر الطائفية من خلال أنصار حزب الله وحركة الأمل الشيعيتيين عند مطالبة المتظاهرين بمحاسبة الجميع دون أي استثناء، ضمنهم زعيم حزب الله حسن نصرالله ورئيس حركة أمل نبيه بري كونهم جزء أساسي من الطبقة السياسية الحاكمة المسؤولة عن الهوة السحيقة التي أصبح لبنان على حافتها، ووصلت الأمور وقتها إلى حد التعرض بالضرب للمتظاهرين من قبل أنصار الحزبين ورفع رايات طائفية، وراينا بعدها انطفاء التحركات الشعبية في المناطق الشيعية، والتي باتت تقتصر على بعض الناشطين بأعداد قليلة جدا.

الأمر تكرر في منطقة الجبل، وهي المنطقة التي تعتبر منطقة خالصة للوزير السابق وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، حيث حوصرت التحركات الشعبية والتي كانت اساسا خجولة في هذه المنطقة الى ان اختفت تماما، واستمر الحشد الدرزي ايضا وبان بوضوح خلال عملية البحث عن وزراء الحكومة الجديدة باصطفاف طائفي واضح.

وانتقلت العدوى الى الشارع المسيحي، حيث بادر مناصرو التيار الوطني الحر الذي يتزعمه جبران باسيل وزير الخارجية الاسبق، وخلال اكثر من موقف باعتراض المتظاهرين القادمين من منطقة الشمال وتحديدا من مدينة طرابلس، حيث جرى اعتراض وجودهم لمجرد انهم من طرابلس ومن ابناء الطائفة السنية، وقبلها جرى الاعتراض على اقفال الطرقات من قبل مناصري التيار على اعتبار انها مناطق مسيحية تقع تحت سيطرتهم.

علما ان الامور خلال الفترة الماضية كادت ان تخرج عن السيطرة بمواجهات بين المسلمين والمسيحيين في بيروت، ولولا تحركات من نشطاء المجتمع المدني العاجلة وكان للدور النسائي ثقلا فيها لعادت اجواء الحرب الاهلية في منطقة الشياح - عين الرمانة وهي التي كانت من اكثر المناطق دموية خلال الحرب، علما ان الامر انتشر في صفوف انصار القوات اللبنانية رغم محاولات الاخفاء، حيث تم تنسيق التحركات في الشارع بطريقة تنظيمية طائفية صافية

وحتى زعيم تيار المستقبل سعد الحريري لجأ الى الخطاب الطائفي لاعادة لم شمل مناصريه بعد حالة التشرذم التي عانى منها تياره خلال الفترة الماضية بعد قبول الحريري بما تمت تسميته بالتسوية الرئاسية التي اتت بالرئيس ميشال عون الى سدة الرئاسة بضغط من حزب الله، حيث اعتبرت الصفقة اذعانا لحزب الله الذي سمى الرئيس على حساب باقي الاطراف.

ان العودة الى الخطاب الطائفي في هذه الفترة الحرجة من تاريخ لبنان والمترافقة مع الانهيار الاقتصادي والمالي والتوتر الاجتماعي، ينذر بالخطر الكبير الذي قد يشعل حربا اهلية ومناطقية في ظل وجود عدة اطراف مسلحة، اولها حزب الله الذي يتماثل بقدراته العسكرية بقدرات جيش حقيقي، وانتشار فعلي لعناصر حزبية تنتشر في مناطقها لتامين الامن الذاتي، علما ان الحرب لو قعت قد تاتي بالنفع على بعض الاطراف التي ستتاذى من فتح ملفات الفساد والانهيار المالي، لانها اعتادت على العيش كعناصر طفيلية على جسد الدولة اللبنانية طيلة فترات الحرب المتلاحقة.

والمفارقة ان لبنان عانى الكثير جراء الحرب الاهلية، وعانى اللبنانيين جميعهم من جحيمها، وهم الان انفسهم تراهم ينجرون الى نفس المعضلة الكريهة التي سيعانون منها مجددا، ولا يوقف هذا الامر الا الوعي الوطني الحقيقي البعيد عن التوتر واستغلال حالة الاحتقان من قبل رؤوساء التنظيمات، لان المشكلة الحقيقية في لبنان هو ان الاحزاب اللبنانية ورغم مظهرها الحضاري كتعدد حزبي الا انها احزاب طائفية الاصل والمرجع وتتغذى على الشعور الطائفي الانقسامي.

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