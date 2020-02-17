الأنبا مكاريوس يترأس الاجتماع العام بكنيسة العذراء الفكرية

ترأس الأنبا مكاريوس أسقف عام الكنيسة القبطية الارثوذكسية؛ الاجتماع العام الأسبوعي بكنيسة السيدة العذراء مريم بالفكرية المنيا.وشارك نيافته في صلوات العشية بمشاركة عدد من كهنة وشمامسة الكنيسة.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بالصوم الكبير، والمعروف بـ"صوم القيامة"، في 24 فبراير الجاري، الذي يستمر على مدار 55 يومًا، ينتهي بـ"سبت النور".ويعد الصوم الكبير من الأصوام الكنسية المعروفة بالدرجة الأولى، والذي يمتنع فيه الأقباط عن تناول المأكولات الحيوانية والأسماك، والاكتفاء بالأطعمة النباتية.