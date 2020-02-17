تامر أمين لمهاجمي وزيرة الهجرة: اعتبروا السجادة مثل طقم الصيني

شن الإعلامي تامر أمين هجومًا حادًا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الانتقادات التي قوبلت بها زيارة وزير الهجرة نبيلة مكرم، في محافظة الغربية.وتساءل أمين خلال حلقة برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "ما مشكلتكم، لو كانت المشكلة هي السجادة التي وضعها سكان إحدى القرى في استقبال الوزيرة، فلا يوجد أتفه من ذلك".وأضاف: "تركتم المهمة التي قامت بها الوزيرة والتي تركت مكتبها وفضلت النزول للشارع ومقابلة الناس وهذا ما كنا ننادي به كإعلام منذ سنوات، وتمسكتم بالسجادة".وتابع: "تهاجموا من يرى عمله ولكن هاجموا المسئولين الذين لا يعلمون شيئًا عن الشارع ومنهم رؤساء الأحياء الذين لا يرون عملهم لأن عملهم الأساسي في الشارع وليس المكاتب".واستطرد: "أين المشكلة وهذه سيدة ترتدي حذاء بكعب عالٍ ومن الممكن أن يكون الناس خافوا من سقوطها أو تعرضها لاي موقف على هذه المعدية، كما أنه من باب أن احترام الضيف واجب وأهل القرية من فرحتهم بزيارتها أحسنوا استقبالها وضيافتها ويجب أن يشكرون على كرمهم".ووجه كلامه لنشطاء مواقع التواصل قائلًا، إنه في حال استقبالهم ضيفًا مهمًا في منزلهم فإنهم يقومون بإخراج "طقم الصيني"، من النيش فاعتبروا السجادة مثل طقم الصيني الذي تكرم فيه ضيفك.