رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تامر أمين لمهاجمي وزيرة الهجرة: اعتبروا السجادة مثل طقم الصيني

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:01 م
تامر أمين
تامر أمين
سناء إسماعيل
طباعة
شن الإعلامي تامر أمين هجومًا حادًا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الانتقادات التي قوبلت بها زيارة وزير الهجرة نبيلة مكرم، في محافظة الغربية.

وتساءل أمين خلال حلقة برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "ما مشكلتكم، لو كانت المشكلة هي السجادة التي وضعها سكان إحدى القرى في استقبال الوزيرة، فلا يوجد أتفه من ذلك".

وأضاف: "تركتم المهمة التي قامت بها الوزيرة والتي تركت مكتبها وفضلت النزول للشارع ومقابلة الناس وهذا ما كنا ننادي به كإعلام منذ سنوات، وتمسكتم بالسجادة".

وتابع: "تهاجموا من يرى عمله ولكن هاجموا المسئولين الذين لا يعلمون شيئًا عن الشارع ومنهم رؤساء الأحياء الذين لا يرون عملهم لأن عملهم الأساسي في الشارع وليس المكاتب".

واستطرد: "أين المشكلة وهذه سيدة ترتدي حذاء بكعب عالٍ ومن الممكن أن يكون الناس خافوا من سقوطها أو تعرضها لاي موقف على هذه المعدية، كما أنه من باب أن احترام الضيف واجب وأهل القرية من فرحتهم بزيارتها أحسنوا استقبالها وضيافتها ويجب أن يشكرون على كرمهم".

ووجه كلامه لنشطاء مواقع التواصل قائلًا، إنه في حال استقبالهم ضيفًا مهمًا في منزلهم فإنهم يقومون بإخراج "طقم الصيني"، من النيش فاعتبروا السجادة مثل طقم الصيني الذي تكرم فيه ضيفك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

محمد رمضان يحتفل بخطوبة شقيقته (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

حمو بيكا: «حماقي بياخد أرباح أغنية بنت الجيران من شاكوش» (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

هانى شاكر يكشف حقيقة منع محمد رمضان من الغناء

منذ حوالي 5 ساعات

السيطرة على حريق محدود في «حقوق القاهرة»

الصور

image description

صور من داخل مصنع 300 الحربي في أبو زعبل

image description

عبد الرحمن حسن.. احترف التصوير بكاميرا الموبايل (صور)

image description

طلاب إندونيسيون وماليزيون يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

استقبال الجماهير للزمالك بعد الفوز بكاس السوبر الأفريقي

الأكثر قراءة

هانى شاكر يكشف حقيقة منع محمد رمضان من الغناء

متحدث «الصحة» يكشف حقيقة ظهور حالة ثانية حاملة لـ«كورونا»

حمو بيكا: «حماقي بياخد أرباح أغنية بنت الجيران من شاكوش» (فيديو)

رسميًا.. إيقاف مطرب المهرجانات عمر كمال عن الغناء

إنفوجراف

image description

قائد طائرة العائدين من الصين: أسرتى رفضت سفرى إلى ووهان

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

image description

أروى وحلا الترك ضيفتا «كاربول كاريوكي».. الليلة

image description

ضمانات حماية نزلاء السجون (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

سحب عقار إنقاص الوزن يتسبب في الإصابة بالسرطان

تطوير بكتيريا مبرمجة تدمر الخلايا السرطانية

ابتكار حبر حيوي للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

منوعات

«كهربا» يعلن ارتباطه بشقيقة إسراء عبدالفتاح (صور)

تحذيرات بريطانية من بطاريات السجائر الإلكترونية: «تنفجر»

على خطى مصر.. جنوب أفريقيا تحذر من تحدي «كسارة الجمجمة»

المتاحف تنظم أنشطة تعليمية وفنية لذوى القدرات الخاصة

مقالات الرأي
ماجد حبته
صفعات سورية جديدة لأردوغان
لينا مظلوم
مصير تركيا فى قبضة الميليشيات «الأردوغانية»
سيد عبدالقادر
مزايدة جديدة على الأقصى
مؤمن المحمدي
ابن أبى السرح
المزيد

الثقافة

ندوة «المكتبات الذكية والواقع الافتراضي» بمكتبة القاهرة الكبرى.. السبت

وحيد الطويلة في حوار مفتوح بمختبر السرديات بالدار البيضاء.. الأربعاء

«القيم والأخلاق وأثرها على التعامل مع الناس» بثقافة بورسعيد

«العريش» تحيى الجيش وتشعل مسرح ثقافة أسوان