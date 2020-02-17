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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عضو الفريق الطبي العائد من الصين:«لم أتردد في السفر»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:59 م
الفريق الطبي
الفريق الطبي
محمود عرفات
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قالت الدكتورة هبة ممدوح عضو الفريق الطبي المسؤول عن إجلاء المصريين من ووهان الصينية، إن وزارة الصحة أرسلت لمنطقة الشروق طلب لإرسال طبيبة نساء وتوليد لوجود حوامل على متن الطائرة العائدة، وتم إرسال طلب على جروب التواصل بينهم، فقبلت أن تسافر مع البعثة الطبية.

وأضافت هبة خلال حوارها مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن وكيلة الوزارة تواصلت معها بشكل شخصي لتسألها عن قرارها، فأكدت لها أنها وافقت على السفر، خاصة وأن تكليفها طبيبة كان في الحجر الصحي بالمطار وكانت تسافر مع الحجاج.

وواصلت أنها لم تتردد في قبول السفر إلى الصين، لأنها كانت تعلم أن هذا أمر هام، مشيرة إلى أنه كانت تعلم أنها ستذهب إلى الرحلة وستعود لتوضع 12 يوما داخل حجر صحي.

واستكملت أنها عندما أخبرت والدتها بأمر السفر للصين رفضت بشدة، وقالت لها: «قولي لهم أنا عندي اطفال»، موضحة أنها أصرت على السفر ولم تستجب لها.

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